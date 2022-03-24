Eski Almanya Başbakanı Schröder, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bu felaket niteliğindeki savaş durdurulmalıdır. Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları ve arabuluculuk etme niyeti çok kıymetlidir. Bütün bu çabalar, umuyoruz ki başarıya ulaşacaktır." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde konuşan Schröder, dünyadaki gelişmelere değindi.

Rusya-Ukrayna savaşının çok büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Schröder, Ukraynalıların acı çekmesine neden olan bu savaşın en kısa sürede sona ermesi gerektiğini söyledi.

Schröder, iki ülke arasındaki görüşmelerin çabuk sonuca varması ve ateşkesle bitmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, gücü yeten herkesin bu çabalara dahil olması gerektiğini kaydetti.

Schröder, "Bu felaket niteliğindeki savaş durdurulmalıdır. Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları ve arabuluculuk etme niyeti çok kıymetlidir. Bütün bu çabalar, umuyoruz ki başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Avrupa ile Rusya arasındaki bağlara da değinen Schröder, "Bütün çarpıcı gelişmelere rağmen bütün umudumuz barış ve güvenlik için kurulacak diyaloglardadır. ve kıtamızda bunun yeniden yaşanabilmesi mümkündür. Bu bağların devam edebilmesi için ben de üzerime düşeni yapacağımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Avrupa, çok kutuplu dünyada yer alma arzusundaysa AB doğru kararlar almalı"

Schröder, ulusal egemenliklerin herkes için önemli olduğunu ifade ederek, göç krizi, güvenlik tehditleri ve küreselleşmeden dolayı bu sorunlara ek uluslararası politikanın Avrupa lehine işlememesi, Brezilya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin özellikle güç kazanıyor olmasının da karşılarında durduğunu kaydetti.

Çok kutuplu bir dünyanın gelişmekte olduğunu dile getiren Schröder, "Son 20 yılda Çin ve Hindistan gibi güçlerin yükselişine tanıklık ettik. Çin, yeni bir kutup haline geldi. Özellikle de ekonomi ve politik alanlarda. Gelişen sanayilere sahip uluslar, politik ve finansal bağlılığını Çin ile görmektedir." dedi.

Schröder, son 20 yılda Çin'in yürüdüğü yolun ve geldiği noktanın Avrupa'yı da etkilediğini vurgulayarak, eğer Avrupa küresel ekonomide rol oynama ve çok kutuplu dünyada yer alma arzusundaysa o zaman Avrupa Birliği'nin (AB) hemen bugün doğru kararlar vermek zorunda olduğunu söyledi.

Avronun konumuna da değinen Schröder, Avrupa Merkez Bankasının sorumluluklarının bilincinde olduğunu, krizlerin üstesinden geldikten sonra avronun güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Schröder, avronun küresel para birimi konumuna gelmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Avrupa'nın parasal birliğinin yaptığı sıkıntılı ve ciddi temel hata ise ekonomik ve finansal politikaları Avro Bölgesi'nde bazen doğru ayarlayamamasıdır. Bu yüzden Avrupa'nın ekonomik yönetiminin sorumluluk bilincinde koordinasyonunu iyileştirmesi ve bireysel ülkeleri harcamalarını kontrol etmeye teşvik etmesi gerekmektedir. Ortak kuralların, özellikle de rekabet kurallarının adil şekilde uygulandığından emin olması gerekmektedir. Ukrayna'da yaşanan çatışmaların sonuçları dahilinde Avrupa, kapasitesini geliştirip potansiyel politikalarını hayata geçirmede hızlanacaktır."

"Türkiye, güvenilir bir NATO ittifakıdır"

"AB için hangi ülkenin önemi, değeri büyük desek, bunun cevabı Türkiye olacaktır." diyen Schröder, Türkiye'nin, politik, tarihi, kültürel ve ekonomik bakımdan önemli ve güçlü ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 10 yıllar içinde Almanya'nın da Avrupa'nın da önemli ortağı haline geldiğine dikkati çeken Schröder, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, güvenilir bir NATO ittifakıdır. Bizlerle terörizmle mücadele konusunda ve bunun her formuyla mücadele konusunda da fikir birliğindedir. Türkiye, aynı şekilde Avrupa ve Asya'nın arasında kendine has pozisyona sahiptir. Bunu politik arenada da yansıtmaktadır. Türkiye, uluslararası rolleri sayesinde kendi bölgesinde çatışmaların üstesinden gelebilecek, istikrarsızlığın önünü kesebilecek güce sahiptir. Ne yazık ki Avrupa'da bunun değeri yeteri kadar bilinmemektedir. Gereken takdir verilmemektedir ancak doğru yaklaşım, çok taraflılık olacaktır. Özellikle de küresel sorunları çözme konusunda. Bu zirvenizin başlığıyla da bir o kadar ilişkili; dirençli şehirler ve şehrin dönüşümü."

Konuşmanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Schröder'e Hereke halısı hediye etti.