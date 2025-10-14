Almanya'nın Eski Filistin Temsilcisi Kobler: İsrail'e Baskı Artmalı

Almanya'nın eski Filistin temsilcisi Martin Kobler, Gazze'de sürdürülebilir bir barış için uluslararası desteğin ve İsrail üzerindeki baskının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Batı Şeria'nın Eriha kentinde 1994–1997 yıllarında Almanya'nın büyükelçisi olarak görev yapan Kobler, AA muhabirine Gazze'deki ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Kobler, "Filistinlilerin onurunu, özgürlüğünü ve birçok ülkenin tanıdığı bir Filistin devletini kabul etmeleri için İsraillilere baskı yapılmasına daha fazla ağırlık verilmelidir." dedi.

Sadece ateşkesi sürdürmek için değil, aynı zamanda ilk aşamayı aşarak anlamlı bir siyasi süreci ilerletmek için de uluslararası baskının sürdürülmesinin şart olduğunu vurgulayan Kobler, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ilk aşamasının umut verici olduğunu, ancak başarısının sürekli uluslararası katılıma bağlı olduğunu ifade etti.

Kobler, ilk aşama ile olumlu bir ivme kazanıldığını ve bu sürecin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü ne zaman bir durgunluk olursa, gerileme olacaktır." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin önemi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayıyla Trump'ın planının siyasi ağırlığının ve yasal otoritesinin artacağını savunan Kobler, "Bunu BM Güvenlik Konseyi'ne götürmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir Amerikan planı, dolayısıyla Amerikalılar veto etmeyecek. Ruslar, Çinliler ve Avrupalılar da elbette veto etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kobler, silahsızlanma aşamasının en zor ve karmaşık konulardan biri olduğunu belirterek, "Sanırım kimse rehinelerin serbest bırakılması ve esirlerin takasından sonra nasıl devam edeceğini henüz bilmiyor. Bir sonraki adım Hamas'ın silahsızlandırılması. Bu henüz müzakere edilmedi, kimsenin bir planı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişteki hataların tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulunan Kobler, "Bugün Oslo'nun hatalarını tekrarlamamak önemli. Nihai durumu konuşmak ve nihai statü konularını tartışmak önemli. Oslo bunu açık bıraktı. Trump'ın planı da bunu açık bırakıyor." şeklinde konuştu.

Kobler, Trump'ın planının, esir ve tutukluların takası, Hamas'ın silahsızlandırılması, insani yardım sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası gibi acil sorunlara odaklandığını, ancak on yıllardır İsrail-Filistin çatışmasını besleyen temel sorunları, yani sınırlar, yasadışı İsrail yerleşimleri, Batı Şeria ve iki devletli çözümün geleceği gibi konuları es geçtiğini belirtti.

"Ancak ilerlemek için bu konuların tartışılması gerekiyor, çünkü Filistinliler güvenlik, özgürlük ve haysiyet istiyorlar. İsrailliler ise güvenlik ve Yahudi devletinin kimliğini korumak istiyorlar" diyen tecrübeli diplomat, temel sorunların ve nihai statü meselelerini ele alan siyasi sürecin gecikmeden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kobler, bu sürecin baskı olmaksızın Filistin ve İsrailliler arasında tartışılması gerektiğini kaydederek, "Uluslararası toplum yardım edebilir, destek olabilir, fikirler geliştirebilir. Ancak, halklar anlaşmaya varmalıdır. Biz yardımcı olabiliriz, toplantılara katılabiliriz, toplantılar düzenleyebiliriz, ancak karar vermek halklara kalmıştır." dedi.

Almanya daha aktif bir rol oynamalı

Almanya'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine Gazze'deki savaşı sona erdirmesi için baskı yapma konusundaki isteksizliğini uzun süredir eleştiren Kobler, "Avrupa Birliği'nde bu konuda bir engel olarak görüldüğümüz için, daha aktif bir rol oynamayı umuyorum. İsrail'e karşı yaptırımlara ve bu orantısız savaşı ve Gazze'deki toplu katliamları durdurmak için İsrail'e baskı uygulamak amacıyla daha sert önlemlere katılmadık." şeklinde konuştu.

Kobler, Alman hükümetinin Gazze'nin yeniden inşası için Mısır ile bir konferansı düzenlemeyi planladığını aktararak, "Ancak Almanya ve Mısır tek başına yeterli değil, çünkü önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyar ABD doları gerekecek. Harabeye dönen yerlerin enkazının kaldırılması ve binaların yeniden inşası beş yıl sürecek. ve şu anda en acil ihtiyaç, hastanelerin ve okulların yeniden inşa edilmesi ve temiz su temin edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın asker gönderme konusundaki isteksizliğinin, ülkenin tarihi göz önüne alındığında anlaşılabilir olduğunu ifade eden Kobler, "Bir senaryo düşünün. Gazze'de Alman askerleri var ve İsrail savunma güçleri bir tür tepki gösteriyor. O zaman Alman askerleri İsrail askerlerine ateş etmek zorunda kalır. Bu, Almanya için tamamen hayal edilemez bir durum." ifadelerini kullandı.