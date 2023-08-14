Almanya'nın en büyük tema parkında dalış gösterisi sırasında çökme: 7 yaralı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Europark'ta düzenlenen dalış gösterisi sırasında sahne ve havuz çöktü. Kazada 5'i gösterici, 2'si ziyaretçi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazanın yaşandığı bölüm yarın yeniden ziyarete açılacak.