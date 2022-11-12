Almanya'nın Çin'den İthalatı Eylül'de Yüzde 35 Arttı

BERLİN, 12 Kasım (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Cuma günü yaptığı açıklamayla Almanya'nın Çin'den ithalatının Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 16,8 milyar euroya (17,3 milyar ABD doları) çıktığını duyurdu.

BERLİN, 12 Kasım (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Cuma günü yaptığı açıklamayla Almanya'nın Çin'den ithalatının Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 16,8 milyar euroya (17,3 milyar ABD doları) çıktığını duyurdu.

Destatis'e göre, Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 7 artışla 9,0 milyar euroya yükseldi. Çin şu anda Almanya'nın üst üste altı yıldır en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın Eylül'deki toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2'lik artışla 142,1 milyar euroya çıktı. Öte yandan ülkenin ithalatı, yüzde 31,3'lük artışla 134 milyar euroya yükseldi.

Bunun sonucunda Almanya'nın bir zamanlar oldukça büyük olan ticaret fazlası, uzun süredir devam eden düşüşünü sürdürerek Eylül'de 8,1 milyar euroya geriledi. Destatis'e göre bu, bir yıl öncesine göre yarı yarıya azalma anlamına geliyor.

Ekonomik İşler ve İklim Eylem Bakanlığı tarafından Ekim sonunda yayımlanan bir raporda, "Enerji fiyatları krizine bağlı olarak ticaret koşullarındaki kötüleşme giderek artan şekilde cari işlemler fazlasına yansımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

IfW Kiel Enstitüsü'ne göre Ekim ayında küresel ticaret, önceki aya göre hafif düşüş sergiledi. Çin ise önceki aya göre yüzde 10,1'lik yükselişle ihracatta güçlü bir artış yakaladı. IfW uzmanı Vincent Stamer, bunun "küresel ticarette pozitif bir uç değer" sergilediğini vurguladı.

Alman ihracatçıların beklentilerinde son zamanlarda iyileşme kaydedildi. Ifo Enstitüsü'ne göre ihracat beklentilerine ilişkin endeks, Ekim ayında eksi 6'dan eski 5,3 puana yükseldi.

Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, geçen ay yaptığı açıklamada, "Bununla birlikte ihracatçıların durumundaki güçlük devam ediyor ve yüksek düzeyli belirsizlik, uluslararası müşterilerde yeni siparişler verme konusunda isteksizliğe yol açıyor" diyerek uyarıda bulunmuştu.