Almanya'nın Çin'den İthalatı Ekim'de Yüzde 27,4 Arttı

BERLİN, 13 Aralık (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Pazartesi günü, Almanya'nın Çin'den Ekim ayında yıllık yüzde 27,4 artışla 17,3 milyar euro (18,3 milyar ABD doları) ithalat yaptığını böylece Çin'in Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

BERLİN, 13 Aralık (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Pazartesi günü, Almanya'nın Çin'den Ekim ayında yıllık yüzde 27,4 artışla 17,3 milyar euro (18,3 milyar ABD doları) ithalat yaptığını böylece Çin'in Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Destatis'in Xinhua'ya gönderdiği verilere göre, Almanya'nın Çin'den bilgi işlem ekipmanı, elektronik ve optik ürün ithalatı yıllık yüzde 23,1 gibi yüksek bir oranda artarak 5,8 milyar euroya yükseldi. Diğer elektronik ekipmanlar, makine ve giyim ürünleri de en büyük ithal kalemleri arasında bulunuyordu.

Destatis, Almanya'nın Ekim ayı toplam ithalatının yıllık yüzde 19,4 artışla 130,1 milyar euroya yükseldiğini söyledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinin ihracatı da yüzde 11,4 artarak 135,3 milyar euroya çıktı.

Öte yandan ülkenin eskiden yüklü bir miktar olan ticaret fazlası da 5,2 milyar euroya gerileyerek uzun vadeli düşüşünü sürdürdü. Destatis, Almanya'nın ticaret dengesinin geçtiğimiz yılın Ekim ayında bu rakamın iki katından daha fazla olan 12,5 milyar euro düzeyinde bulunduğunu belirtti.

Almanya'da önemli ekonomik göstergelerden olan Kasım ayı IFO beklenti anketine göre Alman ihracatçılarının durumunda iyileşme yaşanıyor. Anketi gerçekleştiren IFO Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Pozitif ve negatif değerlendirmeler kabaca dengede bulunuyor" denildi. (1 euro = 1,06 ABD doları)