Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir kadın kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı Güncel Haberler Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Weiden beldesinde, orta yaşlı bir kadının kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladığı bildirildi. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Weiden beldesinde, orta yaşlı bir kadının kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladığı bildirildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaralayan şüpheli kadın yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Weiden'deki kriminal polisi olay yerinde inceleme yaparken, görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Güncel Kaynak: AA / Mesut Zeyrek Bavyera Almanya Güncel Haberler

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