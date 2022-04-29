Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler

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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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