Almanya'nın 100 milyar avroluk askeri harcama planı tartışmalara yol açtı - Haberler

Almanya'nın silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için 100 milyar avroluk yeni bir fon oluşturması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, AA'ya yaptığı değerlendirmede, modernizasyonu savunarak, "Bu kesinlikle doğru." dedi.

Anayasaya göre silahlı kuvvetlerin ülkeyi ve NATO ittifakını savunacak bir konumda olması gerektiğini vurgulayan Kujat, güvenlik ortamındaki büyük değişiklikler nedeniyle ordu için kapsamlı savunma harcamalarına acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kujat, "Kimse bunu tehdit olarak göremez ve Rusya da bunu bir tehdit olarak görmeyecektir. Hele şu anda ordunun mevcut durumunu dikkate alırsanız." diye konuştu.

Harald Kujat, 10 yıldan fazla bir süredir Alman ordusunun uluslararası misyonların bir parçası olarak yurt dışında konuşlandırılmaya odaklanıldığını, Avrupa'da herhangi bir büyük tehdidin olmaması nedeniyle ulusal ve ittifak savunması için gerekli askeri yeteneklerin ihmal edildiğini savundu.

Kara kuvvetlerinin hava saldırılarına karşı korunmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Kujat, "Bunun için bir ordu hava savunma sistemine ihtiyaç var. Ama geçtiğimiz dönemde bu tamamen kaldırılmıştır. Deniz hava kuvvetleri neredeyse kaldırıldı ve diğer birçok şey de lağvedildi." dedi.

2000 ve 2002 yılları arasında Almanya Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Kujat, hükümetin yeni planıyla ordunun ulusal ve ittifak savunma yeteneklerinin tekrar güçlendirebileceğini aktararak, "Bu, temelde Rusya'ya veya diğer devletlere değil, müttefiklerimize bir mesajdır, yani (NATO) ittifakının iki destek ayağı olarak yük paylaşımını ve dayanışmayı tekrar ciddiye aldığımızın bir işaretidir." dedi.

Sosyal Demokrat Partide siyaset yapan ve eski şansölyeler Willy Brandt ve Helmut Schmidt ile yakın çalışan Albrecht Müller ise savunma harcamalarına 100 milyar avroluk rekor bir fonun ayrılmasını eleştirerek, mevcut hükümetin ciddi bir strateji olmadan hareket ettiğini savundu.

Müller "Bu yapılanlar akıllıca siyasetin dışında. Bu yüzden buna karşı tavsiyede bulunuyorum." diye konuştu.

Alınan kararı Alman hükümetini güçlü göstermek için bir propaganda hamlesi olarak niteleyen Müller, "Ama bunun iyi düşünme ya da iyi bir strateji ile ilgisi yok." dedi.

Müller, 100 milyar avroluk özel fonun, Almanya Savunma Bakanlığının 2021 bütçesinin iki katından çok daha fazla bir miktar olduğuna dikkat çekerek, "Bu ilave 100 milyar avro fiyatları yukarı çekecek. Savunma sanayisi daha fazlasını talep edecek çünkü çok fazla para var. ABD'li silah üreticileri ve diğer ülkelerden savunma şirketleri, bu planın en büyük yararlanıcıları arasında olacak." ifadesini kullandı.

Albrecht Müller ayrıca 100 milyar avroluk silah alımının Rusya ile daha fazla gerilimi tetikleyebileceği ve dünya güçleri arasında başka bir silahlanma yarışına yol açabileceği konusunda uyardı.

Müller, "Bu utanç verici. Bu gerçekten 1950'li yıllarının aptallığının geri dönüşüdür ve kesinlikle olgun bir ulus bunu karşılayamaz." dedi.

Almanya'nın savunma harcamalarını artırmak yerine diplomasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine odaklanması gerektiğini kaydeden Müller, "Güvenliğimiz büyük ölçüde komşularımızla iyi geçinmeye bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için 100 milyar avroluk özel fonu bugün Federal Mecliste onaylanması öngörülüyor.

Hükümetin planına göre, fonun büyük bir kısmı Hava Kuvvetlerine gidecek ve ABD yapımı F-35 savaş uçakları, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail Heron insansız hava araçları dahil yeni yatırımlar ve satın almalar için kullanılacak.

Şansölye Olaf Scholz'un liderliğinki koalisyon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasının ardından şubatta savunma harcamalarını artırmaya karar vermiş ve bu hafta ana muhalefetteki Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) grubu ile gerekli anayasal ve yasal değişiklikler konusunda anlaşmaya varmıştı.

Hükümetin planı, savaş karşıtı gruplar ve barış aktivistleri tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor ve bazı uzmanlar, bu hamlenin Rusya'yı daha fazla kışkırtabileceği ve bölgede daha fazla güvenlik riski yaratabileceği konusunda uyarıyor.