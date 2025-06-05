Almanya, NATO Savunma Kapasitesini Güçlendirmek İçin 60 Bin Yeni Asker Alımı İhtiyacını Duyurdu

Almanya, NATO Savunma Kapasitesini Güçlendirmek İçin 60 Bin Yeni Asker Alımı İhtiyacını Duyurdu
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO'nun savunma planları doğrultusunda ülkesinin 50 ila 60 bin ilave askere ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Mevcut askerlik modelinin yetersiz olduğunu belirten Pistorius, askerlik hizmetinin geleceği hakkında da endişelerini dile getirdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO'nun savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni planlama hedefleri için ülkesinin yaklaşık 60 bin ilave askere ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açıkça söylemek gerekirse bu, sadece bir tahmin ancak mevcut kuvvetlere göre yaklaşık 50 bin ila 60 bin daha asker ihtiyacımızın olacağını düşünüyoruz." dedi.

Pistorius, bununla beraber Almanya'daki yeni askerlik hizmetinin gelecek yıllarda yeterli olup olmayacağı sorusunun da ortaya çıkacağını belirtti.

Halihazırda zorunlu askerlik modelinin hiçbir fayda sağlamayacağını dile getiren Pistorius, "Çünkü ne kışlalarda ne de eğitimde yeterli kapasitemiz var. Bu nedenle önce bu kapasitelerin artırılması gerekiyor. O zamana kadar gönüllülük esası geçerli olacak." diye konuştu.

Bakan Pistorius, soru üzerine, Almanya'da insansız hava araçları (İHA) üretme ve silahlı kuvvetleri bunların kullanımı için eğitme planlarının bulunduğunu söyledi.

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte de Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, NATO'nun büyük ölçüde artan taleplerinin, kısmi zorunlu askerlik ve çalışmak için daha cazip bir Alman ordusu olmadan karşılanmasının zor olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanlığı, 2024 sonunda ülkede yaklaşık 181 bin 150 asker olduğunu açıklamıştı. Silahlı kuvvetlerde 203 bin aktif askerin olması hedefleniyordu.

Boris Pistorius, geçen yıl yeni askerlik hizmeti modelini sunmuş ve bu modelde aktif ve yedek kuvvetlerdeki asker ihtiyacına ilişkin önerilerde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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