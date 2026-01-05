Haberler

Almanya, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'i kınadı

Güncelleme:
Almanya hükümeti, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Başbakan Friedrich Merz hakkında yaptığı kaçırılma yorumlarını sert bir dille kınadı ve Merz'in güvenliğini artırmaya gerek duymadıklarını belirtti.

Almanya hükümeti, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Başbakan Friedrich Merz'in ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya benzer bir operasyonla kaçırılabileceği yönündeki yorumlarını sert bir dille kınadı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'e tepki gösterdi.

Hille, "Bu tür açıklamaları ve tehditleri en sert şekilde kınıyoruz." dedi.

Hükümetin Merz'in güvenliğini artırmaya gerek görmediğini belirten Hille, Başbakan Merz'in güvenliğini sağlamakla görevli memurların dünyanın en iyileri arasında olduğunu vurguladı.

Medvedev, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'daki eylemine benzer şekilde diğer dünya liderlerine karşı da kaçırma operasyonları düzenleyebileceğini, bunlar arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de bulunduğunu söylemişti.

Merz için "Neonazi" ifadesini kullanan Medvedev, "Merz'in kaçırılması, bu karnavalda mükemmel bir olay örgüsü değişikliği olabilir. Bu noktada, bizi şaşırtacak pek bir şey kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.

