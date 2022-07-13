Almanya, Mali'nin Fildişi Sahili askerlerini tutuklamasını kınadı - Haberler

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Almanya, Mali'nin Fildişi Sahili askerlerini tutuklamasını kınadı

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya, Mali'nin Fildişi Sahili askerlerini tutuklamasını kınadı

Almanya, Mali askeri hükümetinin Fildişi Sahili askerlerini tutuklamasını kınadı.

Almanya, Mali askeri hükümetinin Fildişi Sahili askerlerini tutuklamasını kınadı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Malili yöneticilerinin davranışı çok sorunlu bir mesaj." ifadesini kullandı.

Olayı kınadığını belirten Lambrecht, Fildişi Sahili silahlı kuvvetleri üyelerinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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