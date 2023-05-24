Almanya, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Hakkında Tutuklama Emri Çıkardı

BEYRUT, 24 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Cumhuriyet Başsavcısı Salı günü Lübnan yargı mercilerini, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında tutuklama emri çıkardığı konusunda bilgilendirdi.

Beyrut merkezli el Jadeed televizyon kanalının haberine göre Almanya'nın bu adımı, Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi'nin Cuma günü, Interpol'den Selame hakkında tutuklama emri aldıklarını ve yargı makamlarının bu emri yerine getirip getirmeme konusunu dikkatle değerlendirdiklerini söylemesinin ardından geldi.

Yolsuzluk suçlamalarıyla sorgulanacağı Paris'te 16 Mayıs'ta Fransız savcıların karşısına çıkmayan Salame hakkında Fransız soruşturma yargıcı Aude Buresi tutuklama emri çıkarmıştı.

Salame, Lübnan'daki eşi görülmemiş finansal krizden sorumlu tutulan üst düzey Lübnanlı yetkililer arasında yer alıyor. Lübnan Merkez Bankası'ndan 330 milyon ABD dolarından fazla parayı zimmetine geçirdikleri iddiasıyla kardeşi Raja ile Salame hakkında Lübnan ve yurt dışında soruşturma yürütülüyor.

Suçlamaları reddeden Salame, servetinin bir önceki işi olan Merrill Lynch'te yatırım bankacılığı yaptığı dönemden, miras kalan mülklerden ve yatırımlardan geldiğini söylüyor.

Lübnan, banka mevduatlarındaki milyarlarca doların kaybedilmesi ve nüfusun yüzde 80'inden fazlasının yoksulluğa düşmesiyle tarihinin en kötü mali krizini yaşıyor.