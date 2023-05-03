Almanya, Kosova ve Mali'deki askeri misyonlarının görev sürelerini bir yıl daha uzattı

Almanya, Batı Afrika ülkesi Mali'deki Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Kosova'daki NATO Barış Gücü'nde (KFOR) bulunan askerlerin görev süresini bir yıl daha uzattı.

Almanya, Batı Afrika ülkesi Mali'deki Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Kosova'daki NATO Barış Gücü'nde (KFOR) bulunan askerlerin görev süresini bir yıl daha uzattı.

Bakanlar kurulu, MINUSMA ve KFOR'daki askerlerinin görev sürelerini bir yıl daha uzatma kararı alırken MINUSMA'daki görevli askerlerin görev süresinin son kez uzatıldığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın MINUSMA'ya desteğinin 10 yıldır devam ettiği ve 31 Mayıs 2024'te sona ereceği ifade edildi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman güçlerinin MINUSMA'dan öngörülebilir bir şekilde çekilmesinden sonra da Sahel bölgesinde askeri ve savunma katkısını sürdürmek istediklerini belirtti.

Sudan'da yaşanan son gerilimin bir ülkedeki istikrarsızlığın nasıl aniden Alman vatandaşlarının yaşamlarına yönelik varoluşsal bir tehdit haline gelebileceğini kendilerine gösterdiğini söyleyen Pistorius, şunları kaydetti:

"Sahel'deki angajmanımız yoluyla Afrikalıların kendi kıtalarında güvenlik ve istikrarı giderek daha fazla sahiplenmelerini teşvik etmeye ve desteklemeye devam etmemiz büyük önem taşımaktadır. Bunu ancak eşitler arası bir ortaklıkla birlikte yapabiliriz. Bu nedenle sadece ittifaklar çerçevesinde değil, aynı zamanda iki taraflı olarak da faaliyet gösteriyoruz. Örneğin Nijerya özel kuvvetlerini eğitmeye devam ediyor ve askeri bilgilerimizi aktarıyoruz."

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Sahel'deki ülkelerde meydana gelen çatışmaların sarsıntısını Avrupa'da da hissedildiğini belirterek "Bu nedenle gelecekte de hem sivil hem de askeri olarak bölge halkına destek olmaya devam edeceğiz. Terörist grupların orada yayılıyor ve Rus güçlerinin kök salıyor olması sadece bölgedeki insanları tehdit etmiyor. Hoşumuza gitse de gitmese de Sahel'de yaşananlar bizi ilgilendiriyor. Bu nedenle bölgedeki angajmanımızı yeniden düzenliyor ve MINUSMA'ya katılımımızı önümüzdeki 12 ay içerisinde yapılandırılmış bir şekilde aşamalı olarak sonlandırıyoruz. Nijer, Moritanya ve Gine Körfezindeki ülkelerle işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Birlikte bölgedeki krizlerin bu ülkelere daha fazla yayılmasını ve bir yangına dönüşmesini engellemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze de Sahel'de pek çok insanın terörist gruplara inançlarından dolayı değil, bir gelire ihtiyaç duydukları için katıldığını savunarak "Burada kalkınma politikası, terörizmin üreme alanının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunabilir. Tüm bölge için kalkınma politikası angajmanımızı genişleteceğiz. Bunu yaparken, tek başımıza hareket etmektense uluslararası ortaklarla birlikte hareket edersek daha başarılı oluruz." dedi.

Öte yandan Kosova'da NATO önderliğinde çok uluslu barış gücü olan KFOR misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerinin sayısı daha önce 400 ile sınırlandırıldı.

Kosova'da halihazırda görev yapan Alman asker sayısının 70 olduğu kaydedildi.