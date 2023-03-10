Almanya Konut Isıtma Sistemlerinin Modernizasyonu İçin Milyarca Euro Harcayacak

Almanya'da yakın zamanda hazırlanan bir yasa tasarısına göre 2024 yılına kadar yeni kurulan ısıtma sistemlerinin en az yüzde 65 oranında yenilenebilir enerji kullanması gerekecek.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki rüzgar türbinleri görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'da yakın zamanda hazırlanan bir yasa tasarısına göre 2024 yılına kadar yeni kurulan ısıtma sistemlerinin en az yüzde 65 oranında yenilenebilir enerji kullanması gerekecek.

BERLİN, 10 Mart (Xinhua) -- Almanya, ev sahiplerinin ısıtma sistemlerini modernize etmelerine yardımcı olmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak amacıyla birkaç milyar euro değerinde bir destek planı başlatmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü yayımlanan "Refahı İklim Nötr Şekilde Yenilemek" başlıklı resmi raporu sunan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, "Ülke olarak şimdi hep birlikte bir ivme yakalama fırsatına sahibiz" dedi.

2045 yılına kadar iklim nötr olma yolunda ilerleyen Almanya, tüm ısıtma sistemlerini kademeli şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçirmeyi amaçlıyor. Yakın zamanda hazırlanan bir yasa tasarısına göre 2024 yılına kadar yeni kurulan ısıtma sistemlerinin en az yüzde 65 oranında yenilenebilir enerji kullanması gerekecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir evin dışında depolanmış odunlar görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Yeni destek planı, alt ve orta gelirli hanelere odaklanacak. Habeck, "(Eski ısıtma sistemlerini) değiştirme ve iklim nötr hale gelme, sosyal bir sorun haline gelmemeli ve gelmeyecektir" diye konuştu.

Küçük ve orta ölçekli sanayi şirketlerine de faaliyetlerini daha iklim dostu hale getirme konusunda destek verilecek. Rapora göre sadece bu amaçla 10 milyar euronun (10,6 milyar ABD doları) üzerinde kaynak ayrılacak.

Bu önlemler Almanya'nın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olacak. Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre geçen yıl elektrik üretiminde ana enerji kaynağı olmayı sürdüren kömür, ülkenin enerji karmasında 2021'e göre yüzde 8,4'lük bir artış sergiledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir termik santralin kömür deposunda çalışan yükleme ekipmanı, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)