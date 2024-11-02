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Almanya, Kogui Yerlilerine Üç Tarihi Eseri İade Etti

Almanya, Kogui Yerlilerine Üç Tarihi Eseri İade Etti
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Almanya, Kolombiya'da Kogui Yerlilerine ait üç tarihi eseri iade etti. Tören, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı sırasında yapıldı. Eserlerin teslimatında Kolombiya'nın kültürel çeşitliliğinin korunacağı vurgulandı.

Almanya, 20. yüzyılın başlarında arkeolog Konrad Theodor Preuss tarafından götürülen üç tarihi eseri Kolombiya'da Kogui Yerlilerine iade etti.

Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) sırasında Almanya Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke'nin katılımıyla sembolik tören yapıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığının basın biriminden yapılan açıklamada, ulusal hükümetin talebi üzerine Berlin Etnoloji Müzesi'nde tutulan ve Kogui Yerlilerine ait üç parçanın ülkeye teslim edildiği bildirildi.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (ICANH) Direktörü Alhena Caicedo Fernandez, törende yaptığı konuşmada eserlerin ülkeye teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kolombiya'nın etnik ve kültürel çeşitliliğinin korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Almanya Çevre Bakanı Lemke de eserleri ait oldukları yere teslim etmenin kendileri için bir onur olduğunu belirtti.

Kogui halkına iade edilen parçaların baston, kamıştan sırt çantası ve sepetten oluştuğu açıklandı.

Kogui Yerlilerinin Kolombiya'nın kuzeyindeki dağlık bölge Sierra Nevada'da yaşadıkları biliniyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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