Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü'nün kızı kayboldu

ANKARA'da, Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner (13), 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kayboldu. Polis, balkondan çarşafları birleştirip indikten sonra yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Mildner'i her yerde arıyor. Baba Mildner, "Tahminimiz, birisi kızımızı yanında tutuyor. Eşim ve ben Türk makamlarına ve polisine güveniyoruz" dedi.

Ailesiyle 3 yıldır Ankara'da yaşayan, Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner, 3 Temmuz'da, akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki evlerinde yatmak için odasına gitti. Mildner, oturdukları 4 katlı binanın üst katındaki evlerinde, çarşafları birleştirip, odasının balkonundan aşağı sarkıtıp indi. Evin olduğu sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Mildner'den haber alınamadı. Cep telefonunu odasında bırakan Marlene Mildner'in evden ayrıldığını ise saat 23.00 sıralarında fark eden aile, çevrede arama yaptı. Kızlarını bulamayan aile, Almanya Büyükelçiliği'ne ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Alman Okulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Marlene Mildner'in bulunması için çalışma başlattı ancak aradan geçen sürede izine rastlanmadı.