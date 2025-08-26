Almanya Kalkınma Bakanı Filistin ve İsrail'i Ziyaret Etti

Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, İsrail ve işgal altındaki Filistin'i ziyaret ederek Doğu Kudüs'te yıkım ve inşaat sorunlarını yerinde inceledi. Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, Salı günü İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Radovan ziyareti kapsamında, İsrail yerleşim ve konut politikaları nedeniyle tehdit altında olan, yoğunluklu olarak Arap nüfusun yaşadığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesini gezen Alman Bakan'la görüşen Filistinli mahalle sakinleri, evlerini yenilemek veya genişletmek için nadiren izin alabildiklerini ve Ekim 2023'ten bu yana 33 evin şehir yönetimi tarafından yıkıldığını aktardı.

Mahalle sakinlerinden Fahri Abu Diyab, 2024 yılında yıkılan ailesine ait evi Alabali-Radovan'a göstererek yıllarca ailesiyle burada yaşadığını belirtti. "İsrail'in hesap vermemesi, benim ve diğer ailelerin evlerinin yıkılmasına yol açtı" diyen Abu Diyab, endişelerinin yalnızca kendi ailesi ve mahallesiyle sınırlı olmadığını, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin durumu için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Alabali-Radovan'ın üç günlük ziyaret kapsamında, Batı Şeria'daki Filistin Bölgesel Yönetimi temsilcileriyle ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği terör saldırısı sırasında Gazze Şeridi'ne kaçırılan İsrailli rehinelerin yakınlarıyla görüşmesi planlanıyor.

İsrail'e kınama

Kalkınma Bakanı Alabali-Radovan, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini de kınadı. Alman hükümetinin yerleşimci şiddetini uluslararası hukukun ihlali olarak gördüğünü vurgulayan bakan, Almanya'nın iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Alabali-Radovan'ın yönetimini kısa süre önce devraldığı Almanya Kalkınma Bakanlığı, geçmiş yıllarda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da birçok kalkınma projesini desteklemişti. Gazze'de Almanya tarafından finanse edilen bazı tesisler şu anda harabe haline gelmiş durumda. Batı Şeria'da ise istikrarsız durum ve kısıtlı hareket kabiliyeti, projelerin başarılı şekilde uygulanmasını zorlaştırıyor.

Almanya'nın önceki hükümeti, Nisan 2024'te, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te üç yıl içinde yaklaşık 25 bin kişiye iş imkanı yaratmayı ve mevcut istihdamı korumayı hedefleyen bir girişim başlatmıştı. Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar yalnızca birkaç yüz kişiye istihdam sağlanabildi. Ancak yıl sonuna kadar 3 bin kişiye daha iş olanağı yaratılması bekleniyor.

dpa / BÜ,ET