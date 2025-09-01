Almanya, İsrail'in İşgal Planlarını Reddetti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı işgal planlarını reddettiğini belirtirken, Filistin halkının sürülmesi düşüncesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Wadephul, iki devletli çözümün önemine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı işgal planlarını bir kez daha reddetti.

Wadephul, Hindistan'a ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, "Almanya olarak Filistin halkının sürülmesi veya mülksüzleştirilmesi anlamına gelecek her türlü düşünceyi reddediyoruz." dedi.

Alman Bakan, Gazze'nin İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm çerçevesinde gelecekte Filistin Devletinin parçası olabilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun Batı Şeria için de geçerli olduğunu kaydeden Wadephul, "Almanya, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı ilhaklara yönelik her türlü düşüncesini reddetmektedir. İki devletli çözüm, İsrail ile barış içinde yan yana var olan bağımsız Filistin Devleti anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Gazze'deki durumun hala büyük endişe kaynağı ve dramatik olduğunu sözlerine ekledi.

