Almanya, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısı İçin Soruşturma Talep Etti

Almanya, İsrail'den Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Almanya, İsrail ordusunun ilk raporunun yeterli olmadığı, işin henüz bitmediği görüşünde ve kapsamlı bir soruşturma yapılarak gerçek sorumluların tespit edilmesinin önemli olduğu görüşünde." değerlendirmesinde bulundu.

Giese, bu olayın koşullarının açıklığa kavuşturulması gereken çok ciddi soruları gündeme getirdiğini belirterek, bu saldırının henüz yeterince araştırılmamış birçok olaydan yalnızca biri olduğunu ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 240'tan fazla gazeteciyi öldürmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Giese, "Öldürülen gazeteci sayısı kesinlikle dayanılmaz derecede yüksek." dedi.

Nasır Hastanesine ikili saldırı

İsrail ordusunun, 25 Ağustos Pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı toplam 22 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü.