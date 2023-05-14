Almanya, İsrail ile Filistinli gruplar arasında varılan ateşkese uyulması çağrısı yaptı

Almanya, Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Almanya, Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında ateşkese varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Buna uyulması çağrısında bulunuyoruz. Şiddeti sona erdirme yönündeki başarılı çabaları için Mısır'a teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sivil halkın özellikle füze atışlarından etkin bir şekilde korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, Gazze'ye derhal insani yardım erişiminin sağlanması ve temel ihtiyaç maddelerinin tedarik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, nihai hedefin İsrailliler ve Filistinliler arasında herkese güven içinde ve onurlu yaşama imkanı veren kalıcı bir barışın sağlanması olması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in İslami Cihad Hareketinin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında; 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetmiş, 93 Filistinli yaralanmıştı. 9 Mayıs'ta başlayan saldırıların ardından dün, ateşkes sağlanmıştı. Ancak İsrail uçaklarının, ateşkesin yerel saatle 22.00'de yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de bazı noktaları vurduğu belirtilmişti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketlere karşılık İslami Cihad'a ait hedefler ile roketatarların vurulduğu aktarılmıştı.