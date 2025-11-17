Haberler

Almanya, İsrail'e Yönelik Silah İhracat Kısıtlamalarını Kaldırdı

Güncelleme:
Almanya, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracat kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı. Hükümet Sözcüsü, değişen koşullar ve ateşkesin etkisiyle kısıtlamaların sona ereceğini duyurdu.

(ANKARA) - Almanya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu İsrail'e yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldıracağını duyurdu.

Berlin, aylardır sıfır yeni lisans onayı verdiği İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararını sona erdirerek, vaka bazlı incelemelere geri dönüyor.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, "Şansölye Friedrich Merz tarafından bu yılın ağustos ayında İsrail'in savaş suçu işlediği iddialarının ardından getirilen ihracat sınırlamalarının artık geçerli olmayacağını" söyledi. Kornelius, 8 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Sözcü, İsrail ve Hamas arasında ekim ayında varılan ve "son haftalarda istikrar kazanan ateşkesi" gerekçe gösterdi. Kornelius ayrıca, "kalıcı bir barışa yönelik süregiden diplomatik çabalara ve Almanya'nın Gazze'deki sivillere yönelik artan insani desteğine" işaret ederek, "Berlin'in yardım çabalarını ve yeniden yapılanmayı desteklemeye devam ettiğini" vurguladı.

Kısıtlama döneminde sıfır lisans onayı

Bu karar, Almanya'nın önlemi "açıkça Gazze'de kullanılabilir" olarak belirttiği ekipmanlara yönelik bir durdurma olarak sunmasına rağmen, Almanya'nın hiçbir yeni silah lisansını onaylamadığı bir dönemi sona erdirmiş oldu.

Savaş silahları ihracatı duraklatılmış olsa da kısıtlamaların kaldırılması, İsrail'in bireysel onaya tabi olarak Merkava tankları için Renk üretimi motorlar gibi bileşenleri yeniden ithal edebilmesini muhtemel kılacak.

"Diğer hükümetleri de Almanya'nın izinden gitmeye çağırıyorum"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya'nın ambargoyu kaldırdığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şansölye Merz'in kısmi ambargo kararını iptal etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Diğer hükümetleri de Almanya'nın izinden giderek benzer kararlar almaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
