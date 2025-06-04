Almanya, İsrail'e Silah Tedarikini Sürdürecek

Almanya, İsrail'e Silah Tedarikini Sürdürecek
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin silah tedariki de dahil olmak üzere İsrail'i desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Wadephul, Almanya'nın güvenliğin bir devlet meselesi olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin silah tedariki dahil olmak üzere İsrail'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Wadephul, Federal Meclis'te milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir milletvekilinin, hükümetin İsrail'in savaş yönetimini nasıl değerlendirdiği ve son dönemde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'e yönelik eleştirilerinin hükümetin silah ihracat politikasına nasıl sonuçları olacağına ilişkin soruya cevap veren Wadephul, Almanya'nın İsrail'in yanında durduğunu belirtti.

Almanya'nın politikasının bu temele dayandığını ancak uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk tarafından da yönlendirildiğini aktaran Wadephul, "Bu elbette silah tedariki dahil olmak üzere tüm siyaset alanları için geçerlidir. Ancak geçen hafta söylediğim gibi aynı netlikte söylüyorum; Almanya, silah tedariki de dahil olmak üzere İsrail devletini desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Wadephul, İsrail'in Husiler, Hizbullah ve Hamas tarafından saldırıya uğradığı için bunun gerekli olduğunu savunarak, "Bu yüzden İsrail'e yardımın devam etmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Silah tedariki konusunda kararların Federal Güvenlik Konseyi'nde gizli alındığı için bu konuda bir şey söylemeyeceğini aktaran Wadephul, "Bu iyi ve doğrudur." şeklinde konuştu.

Wadephul, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yarın Berlin'de bir araya geleceğini belirterek, tarihi sorumluluktan dolayı Almanya için İsrail devletinin güvenliğinin ve varlığının savunulmasının "devlet meselesi" (Staatsraeson) olduğunu belirtti.

Dostlar arasında eleştirilerinin de bulunduğunu savunan Wadephul, "Ancak ön planda bulunması gereken, geçen yüzyılda Almanların eliyle Yahudilere karşı yapılanların unutulmamasıdır." diye konuştu.

Almanya'nın bu sorumluluğu her zaman üstlenmeye hazır olması gerektiğini söyleyen Wadephul, bunun Yahudi devleti için özel bir sorumluluk olduğunu kaydetti.???????

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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