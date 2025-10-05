Almanya, İsrail'de Alıkonulan 14 Vatandaşıyla Temas Halinde

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 14 vatandaşıyla temas halinde olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından AA muhabirinin yazılı sorusuna verilen yanıtta, "Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Alman vatandaşı şu an İsrail'de gözaltında. Tel Aviv'deki Alman Büyükelçiliği, bu kişiler ve yakınlarıyla iletişim halinde ve konsolosluk desteği sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yanıtta, ilgili Alman diplomatların, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde alıkonulan aktivistleri ziyaret ettiği belirtildi.

İsrailli yetkililerin gönüllü sınır dışı edilmeyi reddedenleri 96 saat içinde hakim karşısına çıkaracağı bilgisi paylaşılan cevapta, 14 vatandaşın işlemlerin ardından Almanya'ya sınır dışı edilmelerinin beklendiği aktarıldı.

-? ?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.