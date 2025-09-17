Haberler

Almanya, İran'dan Güven Tesis Etmesini Bekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın nükleer silah edinmemesi için güven tesis etmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetim yapmasına izin vermesini talep etti. Wadephul, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'dan güven tesis etmesini beklediklerini söyledi.

Wadephul, Federal Meclis'teki bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasından yükümlü olduğunu ifade eden Wadephul, "Bu, kendi çıkarımız, bölgedeki çıkarımız ve özellikle İran tarafından tehdit edilen İsrail devleti için üstlendiğimiz bir sorumluluktur." dedi.

Wadephul, görüşmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleriyle yakın koordinasyon içinde yaptıklarını ifade etti.

İran'dan görüşme teklifleri bulunduğunu aktaran Wadephul, "Ancak burada şunu söylemek isterim; Alman hükümeti İran'dan güven tesis etmesini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'da arazide denetim yapmasına izin vermesini bekliyor." dedi.

İran'ın nükleer silah edinmesi durumunda Körfez bölgesinde yeni bir silahlanma sarmalı başlayabileceği uyarısında bulunan Wadephul, bunun her halükarda engellenmesi gerektiğini vurguladı.

"Almanya kararlı ve net kalacak." diyen Wadephul, ülkesinin Fransa ve İngiltere ile ortak tutuma sahip olduğunu ve bunu BM'de uygulayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Yılmaz Vural geri dönüyor! İşte anlaştığı kulüp

Yılmaz Vural geri dönüyor! İşte anlaştığı kulüp
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor

İşverenler şikayet ediyordu! Okullarda yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.