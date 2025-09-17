Almanya, İran'dan Güven Tesis Etmesini Bekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'dan güven tesis etmesini beklediklerini söyledi.

Wadephul, Federal Meclis'teki bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasından yükümlü olduğunu ifade eden Wadephul, "Bu, kendi çıkarımız, bölgedeki çıkarımız ve özellikle İran tarafından tehdit edilen İsrail devleti için üstlendiğimiz bir sorumluluktur." dedi.

Wadephul, görüşmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleriyle yakın koordinasyon içinde yaptıklarını ifade etti.

İran'dan görüşme teklifleri bulunduğunu aktaran Wadephul, "Ancak burada şunu söylemek isterim; Alman hükümeti İran'dan güven tesis etmesini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'da arazide denetim yapmasına izin vermesini bekliyor." dedi.

İran'ın nükleer silah edinmesi durumunda Körfez bölgesinde yeni bir silahlanma sarmalı başlayabileceği uyarısında bulunan Wadephul, bunun her halükarda engellenmesi gerektiğini vurguladı.

"Almanya kararlı ve net kalacak." diyen Wadephul, ülkesinin Fransa ve İngiltere ile ortak tutuma sahip olduğunu ve bunu BM'de uygulayacaklarını kaydetti.