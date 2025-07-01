Almanya, İran Casusluğuna Karşı Önlem Alıyor

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Almanya, İran istihbaratı adına casusluk yaptığı iddiasıyla Danimarka vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldı. Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni çağırarak, Yahudi yaşamına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Almanya, Federal Savcılığın İran istihbaratı adına başkent Berlin'de casusluk yaptığı iddiasıyla Danimarka vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığını açıklamasının ardından İran'ın Berlin Büyükelçisi Majid Nili Ahmadabadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilerek, " Almanya'daki Yahudi yaşamına yönelik hiçbir tehdide müsamaha göstermiyoruz. Danimarka'daki bir kişiye yönelik İran adına casusluk yaptığı şüphe eksiksiz bir şekilde aydınlatılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

İran istihbaratı için casusluk yapmakla suçlanan Afganistan kökenli 53 yaşındaki Danimarka vatandaşı Ali S, Almanya'nın Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılığın talebi üzerine 26 Haziran'da Danimarka'nın Aarhus kentinde gözaltına alınmıştı. Ali S'nin Danimarka'dan Almanya'ya iadesinin ardından hakim karşısına çıkarılacağı açıklanmıştı.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ali S'nin, bu yılın başında İran istihbaratı tarafından Berlin'deki Yahudi merkezleri ile belirli Yahudi kişiler hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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