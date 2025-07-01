Almanya, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Almanya, İran istihbaratı adına başkent Berlin'de casusluk yaptığı iddiasıyla Danimarka vatandaşı bir kişinin gözaltına alınmasının ardından İran'ın Berlin Büyükelçisi Majid Nili Ahmadabadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bild gazetesinde yer alan haberde, Afganistan kökenli 53 yaşındaki Danimarka vatandaşı Ali S'nin İran istihbaratı adına Berlin'deki Yahudi vatandaşları ve kurumları gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Büyükelçi Ahmadabadi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Haberde, Almanya'nın tepkisini Büyükelçi'ye ilettiği kaydedildi.

Şüpheli Ali S, Karlsruhe Federal Başsavcılığın talebi üzerine 26 Haziran'da Danimarka'nın Aarhus kentinde gözaltına alınmıştı. Ali S'nin Danimarka'dan Almanya'ya iadesinin ardından hakim karşısına çıkarılacağı açıklanmıştı.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ali S'nin, bu yılın başında İran istihbaratı tarafından Berlin'deki Yahudi merkezleri ile belirli Yahudi kişiler hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği iddia edilmişti.