Almanya, İngiltere ve Avusturya'dan Paris'teki saldırıya tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa'nın başkenti Paris'te bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa'nın başkenti Paris'te bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.

Scholz, Twitter hesabından Almanca ve Fransızca paylaştığı mesajında, Paris'i ve Fransa'yı sarsan kötü bir eylemle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Nefret asla kazanmamalı." mesajını paylaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün Paris'teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından saldırının Paris'i yasa boğan korkunç bir eylem olduğu belirtilerek, "Nefret kazanmayacak." mesajı paylaşıldı.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Fransa'nın 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin soruşturma açıldığı ve saldırının yapıldığı yerde bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

Polis, saldırganın Paris'in 2. Bölgesi'ndeki evinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganın gözaltına alındıktan sonra saldırıyı "ırkçı" saikle düzenlediğini söylediği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ve çevreci kesimleri temsil eden birçok milletvekili, ülkedeki aşırı sağa karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı

Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı, caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıdı.

Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirtti.