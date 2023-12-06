Almanya, İklim Dış Politika Stratejisini Kabul Etti

Almanya'da Bakanlar Kurulu, iklim değişikliğiyle mücadelede hedeflere ulaşılması için hazırlanan ülkenin ilk 'İklim Dış Politika Stratejisi'ni kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan 74 sayfalık İklim Dış Politika Stratejisi, Alman Hükümetinin iklim politikasına ilişkin hedefler ortaya kondu.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, iklim değişikliğiyle mücadelede hedeflere ulaşılması için hazırlanan ülkenin ilk "İklim Dış Politika Stratejisi"ni kabul etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan 74 sayfalık İklim Dış Politika Stratejisi, Alman Hükümetinin iklim politikasına ilişkin hedefler ortaya kondu.

İklim krizinin dünyayı derinden etkilediği ve insan hayatını tehlikeye attığı vurgulanan stratejide, iklim krizinin insan haklarını, doğayı ve yaşam için gerekli olan kaynaklarla birlikte sürdürebilir ekonomik kalkınma fırsatlarını da tehdit ettiği belirtildi.

Stratejide, 2015 yılında Paris'te belirlenen küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşmak için uluslararası toplumun hızlı, iddialı ve işbirliği içinde hareket etmesinin önemi vurgulandı.

21. yüzyılın yenilenebilir enerjinin yüzyılı olması gerektiği belirtilen stratejide, "İklim kriziyle mücadelede Almanya'nın iklim dış politikasının temelini refah, ekonomik ve sosyal kalkınma oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Stratejide, Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla iklim hedeflerinin uygulanmasını ilerletme konusunda tüm gücüyle çaba sarf edeceği belirtildi.

2030'da sera gazı emisyonunun, 2019'a göre yarı yarıya azaltılmasının hedeflendiği ifade edilen stratejide, Almanya'nın kömür, petrol ve doğal gazın "kademeli" olarak kullanımdan kaldırılması için küresel enerji dönüşümünü hızlandırmak istediği ifade edildi.

İklim Dış Politika Stratejisi'nde, aktif ve iddialı ticaret politikasının destekleneceği belirtilerek, "Aktif bir şekilde iklimin korunması şirketler için uluslararası alanda rekabet avantajı haline gelecek." değerlendirilmesi yer aldı.

Almanya'nın söz konusu yeni stratejisinde küresel ısınmanın daha sık ve daha şiddetli kuraklıklar, orman yangınları, seller ve fırtınalar gibi sonuçlarından özellikle etkilenen yoksul ülkeleri destekleme taahhüdünde bulunuldu.

İklim Dış Politikası Stratejisi'nin çeşitli bakanlıkların iklim politikası hedeflerini bir araya getirmesi beklenirken, bunları ortak önceliklerle uyumlu hale getirmesi ve tutarlı bir iklim dış politikası için net bir çerçeve oluşturması hedefleniyor.

Alman Hükümeti, söz konusu stratejinin "dünya çapında en kapsamlı strateji" olduğunu savundu.