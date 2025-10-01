Almanya, İHA'lara Karşı Yeni Savunma Merkezi Kuracak

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ulusal sınırlar içinde tehdit olarak görülen insansız hava araçlarına (İHA) karşı yeni bir savunma merkezi kuracaklarını ve güvenlik yetkililerine, gerektiğinde İHA'ları düşürme yetkisi vereceklerini duyurdu.

Dobrindt, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, hükümetin, İHA tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin yasal yetkilerini güçlendiren yeni bir yasayı yakında kabul edeceğini ifade ederek tehdit olarak görülen veya değerlendirilen İHA'ların düşürülmesine olanak sağlayacaklarını belirtti.

Emniyetin yanı sıra Alman silahlı kuvvetlerinin de karşılıklı yardımlaşma kapsamında İHA savunmasında hareket etme kabiliyetine ve yeteneğine sahip olması gerektiğini vurgulayan Dobrindt, "Ortak bir insansız hava aracı savunma merkezi kuracağız. Bu merkez, federal ve eyalet hükümetleri arasında bilgi alışverişini sağlayacak, tehdit analizleri gerçekleştirecek, tehdit durumunu değerlendirecek ve operasyonel tedbirlerin koordinasyonunu kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Casusluk ve sabotaj içeren artan bir hibrit tehdit durumu gözlemlediklerini aktaran Dobrindt, "Buna karşı yeni tepkiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu, İHA'ları tespit etmek, onlara karşı savunma yapmak ve onları engellemek anlamına geliyor. Bu da doğal olarak onları düşürmeyi de içeriyor." diye konuştu.

Dobrindt, hükümetin, gelecek haftalarda Havacılık Güvenlik Yasası ve Federal Polis Yasası'nda değişiklik yaparak İHA tehditleriyle mücadele için gerekli yasal çerçeveyi oluşturmayı planladığını ifade etti.