Almanya İHA'lara Karşı Yeni Önlemler Alacak

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, insansız hava araçlarının artıran tehditlerine karşı savunma stratejilerini hızla güncellemek istediklerini ifade etti. Yeni mevzuat ve teknik yetenek geliştirme çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, kritik altyapıları gözetlediği düşünülen İnsansız Hava Araçlarına (İHA) karşı yeni önlemleri hızlı bir şekilde uyarlamak istediklerini belirtti.

Wadephul, Berlin'de Peru Dışişleri Bakanı Elmer Schialer Salcedo ile düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta İHA'ların giderek daha fazla kullanıldığını kabul etmeleri gerektiğini kaydederek, "Kendimizi buna karşı savunmalıyız. Bunlar kabul edilemez egemenlik ihlalleridir." dedi.

İHA'ların havacılıkta kullanım ölçeği ve kalitesi açısından yeni bir boyut olduğunu belirten Wadephul, "İHA'lara karşı hızlı tepki verebilmek için savunma önlemlerimizi çok hızlı bir şekilde uyarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Wadephul, İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının, casusluk amaçlı insansız hava araçlarına karşı yasal çerçeveyi oluşturmak için yeni bir mevzuat hazırlamaya başladığına işaret ederek, "Ayrıca, bunlara (İHA) etkili bir şekilde karşı koyabilmek için teknik yetenekleri hızla geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı

Almanya, geçen hafta Danimarka sınırındaki Schleswig-Holstein eyaleti üzerinde çok sayıda İHA tespit edilmesinin ardından "casusluk ve sabotaj" şüphesiyle inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
