Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Şam'a Sürpriz Ziyarette Bulundu

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, sürpriz bir şekilde Şam'a ziyarette bulundu. Bakan Faeser'in Suriyeli mevkidaşı ile Almanya'daki suça karışmış Suriyelilerin ülkelerine sınır dışı edilmelerini görüştüğü bildiriliyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avusturyalı mevkidaşı Gerhard Karner ile birlikte Suriye'ye, daha önce duyurulmayan resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkent Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enis Hasan Hattab ile bir araya gelen Bakan Faeser'in en önemli gündem maddesi, Almanya'da suça karışan Suriyelilerin ülkelerine sınır dışı edilmesi. Bu konuyla ilgili olarak, Suriye'de güvenlik durumunun hala zorlu olmasına rağmen, dönüş perspektifi hakkında istişarelerde bulunulabileceğini belirten Faeser, "Bizim için en öncelikli konu, suçluların ve İslamcıların bir an önce sınır dışı edilmeleridir" dedi.

"Bunun için yasalarımızı oldukça sertleştirdik" ifadesini kullanan Alman Bakan, sınır dışı uygulamasının, Suriye'deki durum buna imkan verdiğinde hemen hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Ülkesinin Suriye İç Savaşı'ndan ve geçen Aralık ayında iktidarını kaybeden Beşar Esad'ın "Acımasız rejiminden" kaçan yaklaşık bir milyon Suriyeliye kapılarını açtığına dikkat çeken Faeser, "Birçoğu Almanya'da iş buldu, Almanca öğrendi ve kendilerine yeni bir hayat inşa etti. Bunlar tabii ki kalabilmeli" dedi.

Gelen Suriyelilerin yüzde 16'sı Alman vatandaşı oldu

Bazı Suriyelilerin ise "Barışa dair umudun gerçek olması halinde yurtlarına dönmek istediğini" aktaran Faeser, şu an kendi açısından önemli olanın, "gönüllü dönüşlere destek vermek" olduğunu dile getirdi.

Almanya, özellikle 2015 yılındaki sığınmacı akınından bu yana yaklaşık bir milyon Suriyeliyi kabul etti. Bunların yaklaşık 163 bini Alman vatandaşlığına geçti. Almanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre Almanya'da, Mart ayı sonu itibarıyla 968 bin 899 Suriye vatandaşı yaşıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı görevi önümüzdeki günlerde Sosyal Demokrat Partili (SPD) Nancy Faeser'den, yeni kurulacak hükümetin büyük ortağı olan Birlik Partileri'nden Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi bir isme geçecek. Söz konusu ismi 28 Nisan Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

AFP,Reuters / ET,CÖ

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