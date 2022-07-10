Almanya İçişleri Bakanı Faeser'den Kurban Bayramı paylaşımı - Haberler

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Almanya İçişleri Bakanı Faeser'den Kurban Bayramı paylaşımı

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya İçişleri Bakanı Faeser'den Kurban Bayramı paylaşımı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Faeser, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Almanya'daki tüm Müslümanlara huzur ve bereket dolu bir Kurban Bayramı diliyorum." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığına ait Twitter hesabından da yapılan paylaşımda, "Kurban Bayramı mübarek olsun. Dünyadaki tüm Müslümanların mübarek bir Kurban Bayramı ve huzurlu hac dönemi geçirmelerini diliyoruz." denildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'te dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanların huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim." ifadesini kullanmıştı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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