Almanya için Alternatif Partisi'nin gençlik teşkilatı 'aşırı sağcı' olarak sınıflandırıldı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin gençlik teşkilatı "Junge Alteranative" (JA), "Institut für Staatspolitik" (IFS) ve "Ein Prozent e.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin gençlik teşkilatı "Junge Alteranative" (JA), "Institut für Staatspolitik" (IFS) ve "Ein Prozent e.V" derneklerinin aşırı sağcı oluşumlar olarak sınıflandırıldığını duyurdu.

BfV'den yapılan açıklamada, JA, IFS ve Ein Prozent e.V'ın daha önce "şüpheli vaka" olarak sınıflandırıldığı anımsatılarak, bunların özgür demokratik düzene karşı çaba sarf ettiğine ilişkin emarelerin kesinleştiğinin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, JA, IFS ve Ein Prozent e.V'ın bundan sonra "aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

BfV Başkanı Thomas Haldenwang, JA, IFS ve "Ein Prozent e.V'ın" pozisyonlarının anayasa ile uyumlu olmadığını belirterek, bu üç oluşumun anayasa karşıtı amaçlar güttüğü konusunda artık hiçbir şüphe kalmadığını vurguladı.

BfV'nin sadede şiddet yanlısı aşırıları değil insan onuruna yakışmayan, demokrasi düşmanı ideolojileri ve anlayışları yayan oluşumları da izlediğini belirten Haldenwang, söz konusu 3 oluşumun sözde "yabancıları" dışlamayı hedeflediğini ve bu pozisyonun toplumsal olarak kabul edilmesi için çalıştığını kaydetti.

"BfV, en önemli erken uyarı sistemimizdir"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de güvenlik makamlarının anayasaya aykırı çabaları yakından takip ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz, güçlü ve savunulabilir bir demokrasiyiz. Kendimizi ırkçılığa ve diğer insanlığı aşağılama biçimlerine karşı kararlılıkla savunuyoruz. Demokrasimizi ve kozmopolit, çeşitlilik içeren toplumumuzu her gün savunan insanlara yönelik saldırılara karşı da aynı kararlılıkla kendimizi savunuyoruz. Güvenlik makamları, anayasa karşıtı girişimleri yakından takip etmektedir. BfV, en önemli erken uyarı sistemimizdir."

Aşırı sağcı şiddetin üreme alanını kurutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarının altını çizen Faeser, "Sözde 'yeni sağ' aktörleri muhaliflere, mültecilere ve göç geçmişi olan diğer insanlara karşı nefret ve dışlamadan başka bir şey yaymamaktadır. Bunu sözde eğitimli, daha modern bir yüzle birleştirmeye çalışıyorlar. Ancak bunun arkasındaki insanlık dışı ideolojiler açıktır. Sadece şiddet yanlısı aşırı sağcılar değil, şiddete zemin hazırlayan entelektüel kundakçılar da tehlikelidir. Hiç kimse, bu tehlikeyi hafife almamalıdır." değerlendirmesini yaptı.