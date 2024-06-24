Üye Girişi
Haberler

Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Avrupa Parlamentosunda yeni bir aşırı sağcı grup kurmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Avrupa Parlamentosunda benzer görüşteki milletvekilleriyle yeni bir grup kurmak için girişimde bulunduğu iddia edildi. Grubun ismi 'Egemenlikçiler' olabilir.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Avrupa Parlamentosunda (AP) benzer görüşteki milletvekilleriyle yeni bir grup kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, AfD'nin AP yönetimine mektup yazarak yeni bir parlamento grubunun kuruluş toplantısı için yer gösterilmesini istediği ileri sürüldü.

Haberde, AP'de yeni bir aşırı sağcı grubun kurulacağına işaret edilerek isminin de "Egemenlikçiler" olacağı belirtildi.

Spiegel'e göre yeni parlamento grubunun potansiyel üyeleri arasında diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partiler SOS Romanya, İspanya'dan Se Acaba La Fiesta, Yunanistan'dan NIHK, Polonya'dan Konfederacja Wolnosci Niedpodleglosc, Slovakya'dan Hnutie Republika ve Macar partisi Hazank Mozgalom yer alabilir.

Alman medyasının AfD çevrelerine dayandırdığı haberlere göre de AfD, yeni seçilen AP'de kurulacak gruplar için hangi seçeneklerin bulunduğunu araştırmaya devam ediyor.

AfD'nin kendi parlamento grubunu oluşturmak için 7 ülkeden en az 23 milletvekiline ihtiyacı var.

AfD'nin AP'de 15 sandalyesi bulunuyor.

AP'de aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu seçimler öncesinde, liste başı adayı Maximilian Krah'ın bir röportajında, nasyonal sosyalizm döneminde Schutzstaffel (SS) adı verilen paramiliter oluşumun tüm üyelerinin suçlu olmadığını söylemesi üzerine AfD'yi ihraç etmişti.

Röportajda "SS üniforması giyen herkesin otomatik olarak suçlu olduğunu asla söylemeyeceğim." ifadesini kullanan Krah, AfD yönetimi tarafından listeden çıkarılmış ve AP'ye gönderilmeyeceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Parlamento Almanya Politika Güncel Haberler

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Bakmadan Geçme

2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? Adalar'da otobüs kaç TL 2024? İETT Adalar taksi, minibüs ve otobüs ne kadar? Adalarda toplu ulaşımda akbil geçiyor mu? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı evleniyor mu? 9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? 9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! LGS sonuçları açıklandı mı 2024? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? Menengiç kahvesi nedir, faydaları neler? Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında? MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Kabine Toplantısı Gündemi: Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Haziran Kabine Toplantısı gündemi nedir?
Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title