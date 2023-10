Almanya Hükümet Sözcüsü Hebestreit: "Erdoğan bölgede önemli bir figür, etkili bir Cumhurbaşkanı"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Türkiye'nin, İsrail-Filistin çatışmasında muhtemel arabuluculuk rolüne ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede önemli bir figür ve etkili bir Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

AA muhabirinin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Hebestreit, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) da elbette bölgede önemli bir figür, etkili bir Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli temaslardan da bahsediyoruz ve böyle bir durumda, böylesine büyük ve önemli bir ülke ile temas halinde olmak, birbirimizle konuşmak ve ayrıca Türkiye'yi bölgede sahip olduğu nüfuzu kullanmaya teşvik etmek elbette doğaldır." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüne anımsatan Hebestreit, "Mümkün olan her yönde temaslar devam ediyor ve herkes yoğun şekilde çaba sarf ediyor. Elbette Orta Doğu'da uzun yıllardır bildiğimiz bu durum, şu an mevcut gelişmelerle bir meydan okumadır. ve bir yangını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner de İsrail'in fosfor bombası kullandığına ilişkin olarak, "Bu raporu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden biliyorum, ancak burada sizinle paylaşacak bizim kendi bir bulgumuz yok." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in ateşkes ve insani koridor çağrısına desteklemekten kaçınan Wagner, İsrail'in, Hamas'ın saldırısına karşı kendini ve halkını savunma hakkı olduğunu savunarak şöyle devam etti:

"Bu çerçevede alınan tüm tedbirler elbette uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uygun olmalıdır ve tekrarlamak istediğim bu bilgi, meşru müdafaa hakkının özellikle saldırıların devam ettiği zamanlarda geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda bu saldırılara son vermeyi amaçlayan tüm tedbirleri de kapsamaktadır."

İnsani durumun ve insani yardımın Almanya için çok önemli olduğunu kaydeden Wagner, bu konuyu bölgedeki partnerleriyle istişare ettiklerini belirtti.