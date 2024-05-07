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Almanya, Güney Çin Denizi'ne savaş gemisi gönderdi

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Almanya'nın ihtilaflı sular Güney Çin Denizi'nde askeri varlığını güçlendirmek amacıyla bölgeye iki savaş gemisi gönderdiği bildirildi. Almanya Silahlı Kuvvetleri, Hint-Pasifik konuşlandırmasını, 'Alman donanmasının en önemli projesi' olarak nitelendirmişti.

Almanya'nın ihtilaflı sular Güney Çin Denizi'nde askeri varlığını güçlendirmek amacıyla bölgeye iki savaş gemisi gönderdiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, donanmaya ait "Frankfurt am Main" ikmal gemisi Wilhelmshaven kentinden yola çıktı.

Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yolcu ettiği ve 200 askerin bulunduğu gemi, Almanya'dan bir ay önce ayrılan "Baden-Württemberg" isimli fırkateyn ile buluşarak Güney Çin Denizi dahil Hint Pasifik bölgesinde görev yapacak.

Almanya Silahlı Kuvvetlerinden (Bundeswehr) yapılan açıklamaya göre, gemiler aralık ayına kadar Afrika, Avustralya ve Japonya arasındaki bölgede konuşlanacak.

Misyon, Avrupa ve Almanya'nın "ekonomik açıdan en önemli bölgelerden biri olan Hint-Pasifik bölgesinde daha fazla varlık göstermesini" amaçlanıyor.

Alman Hava Kuvvetleri de haziran ortasından ağustosa kadar Hint-Pasifik misyonuna katılacak ve Hindistan dahil bazı müttefik ülkelerle tatbikatlar yapılacak.

Almanya Silahlı Kuvvetleri, Hint-Pasifik konuşlandırmasını, "Alman donanmasının en önemli projesi" olarak nitelendirmişti.

Almanya, yaklaşık 20 yıl aradan sonra Güney Çin Denizi'ne ilk savaş gemisini 2021'de, bölgedeki diğer Batılı güçlere destek için göndermişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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