Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak - Haberler

Almanya'nın "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tankları temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacağı bildirildi.

Alman Haber Ajansı (DPA) konuya ilişkin Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'un bugün görüştüğü ve teslimat konusunun konuşulduğunu yazdı.

Almanya 15 Gepard uçaksavar tankının yanı sıra Ukrayna'ya 59 bin mermi gönderecek ve Ukraynalı askerlere eğitim verecek.

Haberde Savunma Bakanı Lambrecht'in, "Ukraynalı meslektaşım Reznikov ile bugün görüştüm ve Ukrayna'ya 59 bin mühimmat da dahil olmak üzere Gepard uçaksavar tanklarının Almanya'dan en hızlı şekilde teslim edilmesini arzuluyoruz. Gepard kritik altyapıyı korumak için önemli bir caydırıcı etkiye sahip. Şimdi ilk 15 Gepard'ın tam eğitimli ekiplerle temmuz ortasından itibaren harekete hazır olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya toplam 50 Gepard teslim etmesi bekleniyor.

Almanya ayrıca Ukrayna'ya PzH 2000 tipi 7 obüs teslim edecek.