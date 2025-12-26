Haberler

Almanya, Gazze için öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Gazze için oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü misyonuna katılmayacağını açıkladı. Wadephul, mevcut insani yardımın yetersiz olduğunu vurgularken, yeni yerleşim planlarına da tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin, Gazze için barış planı kapsamında bölgeye konuşlandırılması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü misyonuna katılmayacağını bildirdi.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulunan Wadephul, söz konusu misyona ilişkin "İstikrar güçlerine öngörülebilir bir gelecekte katılmayacağız. Şu anda hiçbirimiz uluslararası istikrar misyonuna katılmayı beklemiyoruz." dedi.

Bu tür bir gücün gerekli durumunda somut olarak güvenliği sağlaması gerektiğini ifade eden Wadephul, "Alman askerlerinin tam da bu bölgede bunu yapacağını pek çok kişi hayal edemiyor." diye konuştu.

Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesinin ardından planının ikinci aşamasının bir an önce başlatılmasını istediklerini dile getiren Wadephul, Gazze'ye yapılan insani yardımların yeterli olmadığını, bunun artması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Wadephul, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını da eleştirdi.

Almanya olarak İsrail'in yeni yerleşim yerleri kurmasını reddettiklerini belirten Wadephul, "Uzun vadede İsrail ve güvenliği için en iyi çözüm iki devletli bir çözümdür. Yerleşim yerlerinin genişletilmesi bu perspektifi imkansız hale getirme tehdidi oluşturuyor." uyarısında bulundu.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi