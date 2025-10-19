Haberler

Almanya, Gazze'deki Ateşkesi Denetlemek İçin 3 Asker Gönderecek

Güncelleme:
Almanya, ABD liderliğindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne (CMCC) 3 asker gönderme kararı aldı. Gönderilecek askerler, ateşkesin denetlenmesi ve insani yardımların koordine edilmesi konularında görev alacak.

Almanya'nın Gazze'deki ateşkesi denetleyen ABD liderliğindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezine (CMCC) 3 asker göndereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Alman hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını ve Gazze'deki barış sürecini destekleyerek ateşkesin istikrarına ve planın uygulanmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Bunun için Alman ordusunun iki subayı ve bir tuğgenerali gelecek hafta CMCC'ye göndereceği aktarılan açıklamada, bu askerlerin CMCC'de üniformalı ancak silahsız olarak İsrail'in güneyinde görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, CMCC'nin görevleri arasında ateşkesin denetlenmesi, savaşın kalıntılarının kaldırılması ve insani yardımların koordine edilmesi olduğu, bu merkezin ayrıca Uluslararası İstikrar Gücünün entegrasyonu, eğitimi ve lojistik desteğini de koordine edeceği bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 200 askerden oluşan CMCC'nin faaliyetlerine başladığına ve 3 yıldızlı bir ABD generali tarafından yönetildiğine işaret edilen açıklamada, "Ortaklarımız da CMCC'ye katılmayı taahhüt etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, CMCC'ye gönderilecek Alman askerlerin silahlı operasyonlara katılmasının beklenmediği, bu yüzden Federal Meclisin bu askerlerin görevlendirilmesine onay vermesinin gerekmediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
500
