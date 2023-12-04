Almanya, Gana'ya 145,9 Milyon Avro Destek Verecek

Almanya, Gana'yı iklim, enerji, iyi yönetişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma konularında desteklemek için 145,9 milyon avro taahhütte bulundu. Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta ve Almanya'nın Akra Büyükelçisi Gina Blay arasında yapılan anlaşma ile Almanya, Gana'ya bu konularda destek sağlayacak.

Almanya iklim, enerji, iyi yönetişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma gibi konularda Gana'yı desteklemek için 145,9 milyon avro taahhütte bulundu.

Gana basınında yer alan haberlere göre, Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta ve Almanya'nın Akra Büyükelçisi Gina Blay, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir konferansta bir araya geldi.

Görüşmede, Bakan Ofori-Atta ve Büyükelçi Blay, Almanya'nın bu ülkeye vereceği 145,9 milyon avro destek konusunda anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Almanya 145,9 milyon avro ile Gana'ya iklim, enerji, iyi yönetişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma gibi konularda destek sağlayacak.

Ofori-Atta, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Gana'ya verdiği desteğin güçlendirilmiş ekonomik bağlar, yenilikçilik ve kapsayıcı büyümenin damgasını vurduğu bir geleceğin yolunu açtığını belirtti.

Bakan Ofori-Atta, sosyal koruma girişimlerinin güçlendirilmesine verilen önemin, vatandaşların refahına yönelik kolektif bir sorumluluğu ortaya koyduğunu, kapsayıcı bir ortamı teşvik ettiğini ve toplumun en savunmasız kesimlerine destek olduğunu kaydetti.