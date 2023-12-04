Üye Girişi
Haberler

Almanya, Gana'ya 145,9 Milyon Avro Destek Verecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Almanya, Gana'yı iklim, enerji, iyi yönetişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma konularında desteklemek için 145,9 milyon avro taahhütte bulundu. Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta ve Almanya'nın Akra Büyükelçisi Gina Blay arasında yapılan anlaşma ile Almanya, Gana'ya bu konularda destek sağlayacak.

Almanya iklim, enerji, iyi yönetişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma gibi konularda Gana'yı desteklemek için 145,9 milyon avro taahhütte bulundu.

Gana basınında yer alan haberlere göre, Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta ve Almanya'nın Akra Büyükelçisi Gina Blay, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir konferansta bir araya geldi.

Görüşmede, Bakan Ofori-Atta ve Büyükelçi Blay, Almanya'nın bu ülkeye vereceği 145,9 milyon avro destek konusunda anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Almanya 145,9 milyon avro ile Gana'ya iklim, enerji, iyi yönetişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma gibi konularda destek sağlayacak.

Ofori-Atta, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Gana'ya verdiği desteğin güçlendirilmiş ekonomik bağlar, yenilikçilik ve kapsayıcı büyümenin damgasını vurduğu bir geleceğin yolunu açtığını belirtti.

Bakan Ofori-Atta, sosyal koruma girişimlerinin güçlendirilmesine verilen önemin, vatandaşların refahına yönelik kolektif bir sorumluluğu ortaya koyduğunu, kapsayıcı bir ortamı teşvik ettiğini ve toplumun en savunmasız kesimlerine destek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Almanya Gana Çevre Uluslararası İlişkiler Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title