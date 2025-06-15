Almanya, Fransa ve İngiltere İran ile Nükleer Görüşmelere Hazır

(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, Orta Doğu'daki durumu yatıştırmak amacıyla Tahran'ın nükleer programı konusunda İran ile acil görüşmeler yapmaya hazır olduğunu" belirtti.

Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştiren Wadephul, dün Alman kamu yayıncısı ARD'ye verdiği demeçte, "İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya çalıştığını" belirterek, "Tahran'ın daha önce yapıcı görüşmeler fırsatını değerlendiremediğini" kaydetti.

Wadephul, "Umarım bu hala mümkündür. Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte hazır. İran'a nükleer program konusunda derhal müzakere teklif ediyoruz; umarım bu teklif, kabul edilir. Bu aynı zamanda, İran'ın bölge, İsrail devleti ya da Avrupa için hiçbir tehlike arz etmediğinin anlaşılması, bu çatışmanın yatıştırılması için kilit bir önkoşuldur" dedi.

Orta Doğu ziyareti kapsamında bugün de Umman'da bulunacak Wadephul, çatışmanın ancak İran ve İsrail'e her taraftan baskı uygulandığında sona ereceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, "Önümüzdeki hafta içinde her iki tarafın da şiddet sarmalını durdurmak için ciddi bir girişimde bulunması gerektiği konusunda ortak bir beklenti var" diye konuştu.

İran hükümetinin düşebileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Wadephul, "İsrail'in Tahran'daki yönetimi düşürmek gibi bir niyeti olmadığını düşündüğünü" dile getirdi.

Gazze'ye de giden Wadephul, "Filistin bölgesindeki insani durumun kabul edilemez olduğunu" söyleyerek, İsrail'i yardım kuruluşlarına sınırsız erişim izni vermeye çağırdı. "Gazze'deki açlık, ölüm ve insanların çektiği acılar sona ermeli" diyen Wadephul, çatışmanın sorumlusunun Hamas olduğunu ve İslamcı grubun Hamas liderliğindeki militanların Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıdan bu yana elinde tuttuğu rehineleri serbest bırakması gerektiğini söyledi.