Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları, İran ile Cenevre'de Müzakere Yapacak

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Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Cenevre'de bir araya geleceği belirtildi. Müzakereler için çözüme yönelik adımlar bekleniyor.

Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmek istediği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Cenevre'de bir araya gelmek istediği ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de yaptığı açıklamada, pazartesi günü Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, İngiliz mevkidaşı David Lammy ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Erakçi'ye bir müzakere teklifi yaptıklarını açıklamıştı.

Wadephul, çözüm için müzakereye hazır olduklarını belirtmiş ancak bunun için Tahran'ın acilen harekete geçmesi ve "güven artırıcı ve doğrulanabilir önlemler" alması gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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