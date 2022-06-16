Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini ziyaret etti - Haberler

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Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini ziyaret etti

AA - Güncel
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Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın İrpin şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın İrpin şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde başkent Kiev'e ulaşan Scholz, Macron, Draghi ile Iohannis, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ilk günlerinde saldırılara uğrayan Kiev bölgesinde yer alan İrpin'deki yıkımı yerinde gördü.

Avrupalı liderlere, ziyaret esnasında Ukrayna Topluluk ve Bölge Geliştirme Bakanı Oleksiy Çernışov eşlik etti.

Almanya Başbakanı Scholz, burada yaptığı açıklamada, savaşın Ukrayna'da "korkunç" yıkımlara yol açtığını belirterek, "Tüm bunlar, Rusya'nın her şeyi yok etmeyi amaçlayan agresif savaşını gösteriyor. Kararlar alırken bunları hatırlamamız gerekiyor." dedi.

Liderler, Zelenskiy ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macron, Iohannis, Scholz ve Draghi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmede, gıda güvenliği, silah ve Ukrayna'ya desteğin sağlanması gibi konuların ele alınacağını kaydeden Yermak, "?Ukrayna'nın AB'ye (Avrupa Birliği) aday ülke statüsüne destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel

Almanya Ukrayna İtalya Fransa Güncel Haberler

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