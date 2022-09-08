Almanya Enerji Krizi Sebebiyle Kömürden Elektrik Üretimini Artırdı

BERLİN, 8 Eylül (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından Çarşamba günü yayımlanan geçici sonuçlara göre, 2022'nin ilk yarısında, Almanya'nın elektriğinin neredeyse üçte biri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 artışla kömürle çalışan elektrik santrallerinden geldi. Destatis, "Almanya'nın enerji arzı için kömürden elde edilen elektriğin önemi artmaya devam etti" ifadelerini kullandı. Rusya'dan gelen doğalgaz arzının kesilmesine tepki olarak, Alman hükümeti kömür veya petrolle çalışan elektrik santrallerinin yeniden etkinleştirilmesine izin vermişti. İlgili düzenleme ilk adımda 2023 yılının başlarında kış mevsiminin sonuna kadar geçerli olacak. Kömürle çalışan santrallerin ilk partisi kullanıma yeniden geçirilerek şebekeye bağlandı. Enerji krizi nedeniyle kömür kullanımı geçici olarak geri dönse de Alman hükümeti 2030 yılına kadar kömürden kurtulma hedefine bağlılığını sürdürüyor.