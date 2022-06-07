Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Filistin'de - Haberler

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Filistin'de Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in konuşması RAMALLAH - Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, resmi temaslar kapsamında Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye... Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in konuşması RAMALLAH - Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, resmi temaslar kapsamında Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile Ramallah kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. AA / Güncel Filistin Ekonomi Almanya Güncel Haberler

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