Alman hükümeti, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında düzensiz göç ile mücadele kapsamında uyguladığı kontrolleri 15 Aralık'tan itibaren 2 ay daha uzatacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, alınan önlemlerin insan kaçakçılarına karşı başarılı olduğunu belirtti ve kontrollerin düzensiz göçmen sayısını azaltmak ve yerel yönetimlerin yükünü hafifletmek için önemli olduğunu vurguladı.

Almanya, düzensiz göç ile mücadele kapsamında sınır kontrollerini 2 ay daha uzatacak

Alman hükümetinin düzensiz göç ile mücadele kapsamında Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında uyguladığı kontrolleri 15 Aralık'tan itibaren 2 ay daha uzatacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin ektili, insanların hayatlarını tehlikeye atan vicdansız insan kaçakçılarına karşı verilen mücadelenin başarılı olduğunu belirtti.

Yapılan sınır kontrollerinin Almanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin sayısının azaltılması ve yerel yönetimlerinin yükünün hafifletilmesi için önemli olduğunu aktaran Faeser, söz konusu kontrollerin 15 Aralık'tan itibaren en az 2 ay daha uzatılacağını kaydetti.

Sınır kontrollerinin uygulamaya konulduğu 16 Ekim'den bu yana yaklaşık 120 insan kaçakçısının yakalandığını vurgulayan Faeser, ülkeye yaklaşık 9 bin 200 izinsiz girişin tespit edildiği, 4 bin 370 olayda ülkeye girişi engelleyici önlemlerin alındığı bilgisini paylaştı.

Faeser, düzensiz göçü azaltmak için Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasının önemine işaret ederek, bunun için de AB'de ortak iltica sistemine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Almanya, 16 Ekim'de AB Komisyonuna, Polonya, Çekya ve İsviçre ile kara sınırlarında insan kaçakçılığı suçlarıyla daha fazla mücadele etmek ve düzensiz göçü sınırlamak amacıyla sınır kontrollerinin yapılacağını bildirmiş, son olarak aralık başında sınır kontrollerini 15 Aralık'a kadar uzatma kararı almıştı.