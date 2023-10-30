Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak, İsrail hükümetini önlem...
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak, İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak, İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.
Kaynak: AA / Güncel