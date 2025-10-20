Haberler

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Saldırısına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, İsrail'in Gazze'deki bir çocuk ve medya çalışanının ölümüne neden olan saldırısını şoke edici olarak nitelendirdi. Saldırının araştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, İsrail'in Gazze'de bir çocuğun ve Alman kamu yayın kuruluşu ZDF için çalışan PMP Medya kurumu çalışanının ölümüne neden olan saldırısının şoke edici olduğunu söyledi.

Deschauer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 19 Ekim'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde basın mensuplarının kullandığı bir binaya yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Basın mensuplarının kullandığı binaya saldırı düzenlenmesini not ettiklerini belirten Deschauer, "Sekiz yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişinin vurularak öldürülmesi haberi son derece şoke edici." dedi.

Deschauer, insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin, kurtarma ekiplerinin ve sivillerin "doğal olarak özel koruma altında" olduğunu yineleyerek, bunun Alman hükümetinin temel tutumu olduğuna dikkati çekti.

Sözcü Deschauer, ölüme neden olan İsrail saldırısının araştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen 19 Ekim'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ???????Deyr el-Belah kentine bağlı Zevayide bölgesinde basın mensuplarının kullandığı bir binaya saldırı düzenlemiş ve saldırıda biri gazeteci iki kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonucu binada ve gazetecilerin kullandığı araçlar ile ekipmanlarda hasar oluştu.

Saldırıda yaşamını yitiren gazetecinin PMP Medya kurumunda çalışan Ahmed Ebu Mutair olduğu bildirilmişti.

Şirket, Tel Aviv'deki ZDF stüdyosuyla uzun yıllardır birlikte çalışıyordu.

İsrail saldırısına tepki gösteren ZDF Genel Yayın Yönetmeni Bettina Schausten, "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte, en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Medya çalışanlarının görevlerini yaparken saldırıya uğraması kabul edilemez." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 216'ya, yaralıların sayısı 170 bin 361'e yükseldi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.