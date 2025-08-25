Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki Saldırıya Tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının ardından saldırının araştırılmasını istedi. Bakanlık açıklamasında, olayda çok sayıda gazeteci ve sivilin hayatını kaybetmesinin kendilerini şoke ettiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının kendilerini şoke ettiğini belirterek, saldırının araştırılmasını istedi.

Bakanlığın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, " İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve diğer sivillerin öldürülmesi bizi şoke etti. Saldırı araştırılmalı." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazetecilerin çalışması, Gazze'deki savaşın yıkıcı gerçekliğini tasvir etmek için hayati önem taşıyor. İsrail hükümetine, medya çalışanlarına erişim izni vermesi ve Gazze'de çalışan gazetecilere koruma sağlaması için defalarca çağrıda bulunduk." ifadeleri kullanıldı.

