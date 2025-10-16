Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Yarın Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerini paylaşacak. Savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB'nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizması kapsamındaki olası işbirliği imkanlarına değinecek olan Fidan, Orta Doğu, Ukrayna ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar hakkında Türkiye'nin tutumunu aktaracak.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Alman mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında üst düzey istişare ve diyalog mekanizmalarının devamlılığının sağlanmasının önemine vurgu yapacak. Gelişen ikili ekonomik ve ticari ilişkilerden duyulan memnuniyeti ifade etmesi beklenen Fidan, müteakip Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısının ve Enerji ve Maden Forumu'nun önümüzdeki dönemde düzenlenmesinin ekonomik ve ticari ilişkilere ivme kazandıracağını vurgulayacak.

Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Almanya ile enerji iş birliğini stratejik bir yaklaşımla geliştirme iradesini ortaya koyması öngörülüyor. Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerini paylaşacak olan Fidan, Türkiye'nin, Avrupa'da oluşturulacak güvenlik stratejilerinin NATO şemsiyesi altında eş güdüm halinde yürütülmesine verdiği önemi vurgulayacak. Fidan'ın görüşmede savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB'nin SAFE mekanizması kapsamındaki olası işbirliği imkanlarına değinmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Gazze'de varılan anlaşmanın tüm aşamalarını yakından takip ettiği ifade edilecek

Türkiye'nin, Almanya'daki Türk toplumunun huzur ve refahına atfettiği öneme dikkat çekecek olan Fidan, Orta Doğu, Ukrayna ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar hakkında Türkiye'nin tutumunu aktaracak. Türkiye'nin, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarını yakından takip ettiğini ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını beklediğini ifade edecek olan Fidan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla yakalanan olumlu ivmenin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümü için hizmet etmesi gerektiğini vurgulayacak. Bakan Fidan'ın görüşmede Gazze'ye insani yardımların hızlı ve kesintisiz biçimde ulaştıılması gerektiğini dile getirmesi bekleniyor.

Şansölye Merz, Türkiye'yi ziyaret edecek

Türkiye ve Almanya arasında günümüzde siyasi, ekonomik, askeri ve beşeri boyutları olan çok yönlü ilişkiler bulunduğuna dikkat çeken Bakanlık yetkilisi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İkili ilişkileri ilgilendiren konuların yanı sıra Avrupa güvenliği dahil güncel bölgesel ve küresel meseleler bağlamında iki ülke arasındaki yakın eş güdüm ve iş birliği, son zamanlarda daha da önem kazanmıştır.

Türkiye-Almanya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılının idrak edildiği 2024 yılında iki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazanmış, karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 22-24 Nisan 2024 ve 5 Şubat 2025 tarihlerinde; bir önceki Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise 19 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'yı son olarak Münih Güvenlik Konferansı kapsamında 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde ziyaret etmiştir. Dışişleri Bakanı Wadephul ise, göreve geldikten (6 Mayıs 2025) sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini 15 Mayıs 2025 tarihinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında gerçekleştirmiştir. Bakan Wadephul'un 17 Ekim'de yapacağı ziyareti müteakip Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in de önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyaret ederek, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından olan Almanya ile ikili ticaret hacmi 2024 yılında 47,5 milyar dolar olmuştur. İkili ticaret hacminin kısa vadede 60 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Almanya'nın Türkiye'ye doğrudan yatırımları 2024 yılında 771 milyon dolardır. 2024 yılında Türkiye'ye yurt dışından yapılan toplam doğrudan yatırımlarda Almanya yüzde 12'lik pay ile ikinci sırada yer almaktadır. Almanya'dan Türkiye'ye yönelik toplam yatırımlar son 20 yılda (2005-2024) 13 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye'den Almanya'ya yapılan doğrudan yatırımlar ise 4 milyar doları aşmıştır.

Ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantılarının sonuncusu, 27 Eylül 2024 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasında Bakan düzeyinde tertiplenen Enerji Forumu toplantılarının sonuncusu ise 27 Kasım 2024 tarihinde Berlin'de düzenlenmiştir."